На выходных в работу нескольких троллейбусов Киева внесли изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В столице Украины на выходных, 9-10 февраля, изменят работу общественного транспорта, а именно маршруты троллейбусов №6, №16 и №18. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".
"С 10:00 9 февраля ориентировочно до 10:00 10 февраля в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25 движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости закрывается", - сообщили в пресс-службе.
Добавляется, что для обеспечения пассажирских перевозок на указанный период организуется движение временного автобусного маршрута "№16 ТР "Майдан Независимости - ул. Дорогожицкая", троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусов маршрута № 16 от ул.Академика Туполева к станции метро "Площадь Льва Толстого", троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода".
Пассажиры автобусов маршрута № 16Тр имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.
Как сообщал УНН, в Киеве начали эвакуировать временно задержаны патрульными авто.