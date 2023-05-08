Из-за аварии на венгерской железной дороге задерживается рейс из Вены в Киев

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"В связи с транспортным происшествием на венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев отправлением из Вены 7 мая опаздывают на 6 часов. По прибытию на станцию Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу 9 мая (вместо 8 мая в 19:30) в составе поезда №750", - сообщили в УЗ.

"Обращаем внимание украинских пассажиров, что задержка коснется и обратных поездов в Вену, просим учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта", - подчеркнули в компании.

Дополнение

В воскресенье, 7 мая, утром 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Újfehértó и Hajdúhadház. "Сейчас венгерские коллеги только начали подъем вагонов, поэтому восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится минимум день", - отметили в УЗ.

Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с более продолжительном временем в пути.

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