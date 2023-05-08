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Через аварію на угорській залізниці затримується рейс з Відня до Києва

Київ • УНН

 • 1202259 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Через сходження вагонів із залізною рудою на угорській залізниці у дорозі на 6 годин затримується залізничний рейс з Відня до Києва, повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Цитата

"У зв'язку з транспортною подією на угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 7 травня запізнюються на 6 годин. По прибуттю на станцію Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і прибудуть до столиці 9 травня (замість 8 травня о 19:30) у складі поїзда №750", - повідомили в УЗ.

"Звертаємо увагу українських пасажирів, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня, просимо враховувати це при планування пересадок і вильотів з будапештського аеропорта", - наголосили в компанії.

Доповнення

У неділю, 7 травня, вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház. "Наразі угорські колеги тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день", - зауважили в УЗ.

Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.

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