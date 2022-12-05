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Через атаки рф во всех областях Украины введут режим аварийных отключений

Через атаки рф во всех областях Украины введут режим аварийных отключений

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В НЭК "Укрэнерго" заявили, что для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений, передает УНН.

Детали

Как сообщили в компании, сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" вместе с коллегами с облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей.

Диспетчеры и инженеры "Укрэнерго" работают над питанием пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей, добавили в компании.

Цитата

"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений. Первоочередно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные", - сообщили в "Укрэнерго" и призвали в период отсутствия электроэнергии позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом.

Напомним

Сегодня произошла восьмая массированная ракетная атака страны-террориста на наши энергетические объекты. По данным Воздушных Сил ВСУ сбито более 60 ракет из более 70 выпущенных оккупантами.

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