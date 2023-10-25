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Из-за атак беспилотников на американские базы ранены 24 военных США

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Два десятка американских военнослужащих получили ранения на прошлой неделе в результате серии атак беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии. Об этом сообщило Центральное командование США, пишет NBC News, передает УНН.

Из-за атак беспилотников на американские базы ранены 24 военных США

Детали

Отмечается, что Пентагон подтвердил нападения на прошлой неделе, но количество жертв США ранее не разглашалось.

20 американских военнослужащих получили легкие ранения 18 октября, когда по крайней мере два ударных беспилотника нацелились на военную базу Аль-Танф на юге Сирии. Один из беспилотников был сбит. Весь раненый персонал вернулся к службе, никакие военные объекты не пострадали.

В тот же день еще четверо американских военнослужащих получили незначительные ранения во время двух отдельных атак беспилотников против сил США и коалиции, дислоцированных на базе Аль-Асад в западном Ираке.

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Нападения произошли на фоне роста напряженности в регионе из-за конфликта в Израиле.

Бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что за прошедшую неделю силы США и коалиции были атакованы по меньшей мере 10 раз в Ираке и три раза в Сирии «с помощью сочетания ударных беспилотников и ракет».

Райдер сказал, что группы, совершающие нападения, поддерживаются Ираном и его Корпусом стражей Исламской революции.

Цитата

«То, что мы видим, — это перспектива более значительной эскалации против американских сил и персонала в регионе в ближайшее время со стороны иранских прокси-сил и, в конце концов, со стороны Ирана», — сказал Райдер.

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