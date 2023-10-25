Через атаки безпілотників на американські бази поранено 24 військових США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Два десятки американських військовослужбовців отримали поранення минулого тижня в результаті серії атак безпілотників на американські бази в Іраку та Сирії. Про це повідомило Центральне командування США, пише NBC News, передає УНН.
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Зазначається, що Пентагон підтвердив напади минулого тижня, але кількість жертв США раніше не розголошувалася.
20 американських військовослужбовців отримали легкі поранення 18 жовтня, коли принаймні два ударних безпілотники націлилися на військову базу Аль-Танф на півдні Сирії. Один з безпілотників був збитий. Увесь поранений персонал повернувся до служби, жодні військові об’єкти не постраждали.
Того ж дня ще четверо американських військовослужбовців отримали незначні поранення під час двох окремих атак безпілотників проти сил США та коаліції, дислокованих на базі Аль-Асад у західному Іраку.
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Напади сталися на тлі зростання напруженості в регіоні через конфлікт в Ізраїлі.
Бригадний генерал Пет Райдер заявив, що за минулий тиждень сили США та коаліції були атаковані щонайменше 10 разів в Іраку та три рази в Сирії «за допомогою поєднання ударних безпілотників і ракет».
Райдер сказав, що групи, які здійснюють напади, підтримуються Іраном і його Корпусом вартових Ісламської революції.
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«Те, що ми бачимо, — це перспектива більш значної ескалації проти американських сил і персоналу в регіоні найближчим часом з боку іранських проксі-сил і, зрештою, з боку Ірану», — сказав Райдер.
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