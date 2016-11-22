Из-за африканской чумы в селе на Ровенщине уничтожат почти 300 свиней
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полностью уничтожат поголовье свиней в почти 300 животных в селе Черница, где объявлен карантин из-за африканской чумы. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления ветеринарной медицины в Ровенской области Владимир Лазарчук.
По его словам, владельцы получат компенсацию в размере 25-30 грн за килограмм живого веса.
Напомним, ветеринары получили лабораторное подтверждение о наличии вируса африканской чумы свиней в селе Черница Корецкого района .