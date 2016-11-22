Через африканську чуму в селі на Рівненщині знищать майже 300 свиней

За його словами, селяни отримають компенсацію в розмірі 25-30 грн за кілограм живої ваги.

Нагадаємо, ветеринари отримали лабораторне підтвердження щодо наявності вірусу африканської чуми свиней у селі Черниця Корецького району.

Як повідомляв УНН, Держпродспоживслужба має компенсувати людям втрати через АЧС.

За словами експерта О.Дорошенка, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.

Нардеп С.Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.

“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам зазначив”, — зазначив він.