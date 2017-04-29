Из-за адаптации зала МВЦ для Евровидения-2017 некоторым зрителям поменяют билеты

"Такая адаптация требовала изменения расположения некоторых рядов зрительного зала, в результате чего изменились обзорные возможности определенных мест (в среднем не более 2% от общего количества). С покупателями билетов на такие места свяжутся сотрудники компании Concert.ua по указанным во время оформления заказа контактами. Им будет предложено другие места на замену или возврат средств по желанию клиента ", - говорится в сообщении.

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Исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд подтвердил: все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от concert.ua. Им предложат другой билет на то же самое шоу, или как альтернативу - возврат средств.

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"Мы понимаем волнения зрителей по этому поводу и активно работаем с НСТУ и concert.ua, чтобы как можно быстрее заменить места для этих зрителей или вернуть им деньги", - сказал он.

В то же время сообщается, что в связи с обновлением схемы зала также появились дополнительные места в зрительном зале и в частности в фан-зоне, что позволит в ближайшее время выйти в продажу с последней волной билетов.

Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.