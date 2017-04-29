Через адаптацію зали МВЦ для Євробачення-2017 деяким глядачам замінять квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Фахівці працюють над створенням усіх необхідних умов для проведення міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Унікальність шоу потребує нових рішень, частина з яких втілюється вперше. Тому в ході виробництва виникла необхідність адаптації залу, передає УНН з посиланням на UA:Перший.
“Така адаптація потребувала зміни розташування деяких рядів глядацької зали, в результаті чого змінилися оглядові можливості певних місць (в середньому не більше, ніж 2% від загальної кількості). Із покупцями квитків на такі місця зв’яжуться співробітники компанії Concert.ua за вказаними під час оформлення замовлення контактами. Їм буде запропоновано інші місця на заміну або повернення коштів за бажанням клієнта,” — йдеться в повідомленні.
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Виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд підтвердив: усі глядачі, чиї місця потребують заміни, отримають на електронну адресу, вказану при купівлі квитка, лист від concert.ua. Їм запропонують інший квиток на те ж саме шоу, або як альтернативу — повернення коштів.
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“Ми розуміємо хвилювання глядачів з цього приводу і активно працюємо з НСТУ та concert.ua, щоб якнайшвидше замінити місця для цих глядачів чи повернути їм кошти”, — сказав він.
Водночас повідомляється, що у зв’язку із оновленням схеми залу також з’явились додаткові місця у глядацькій залі і зокрема у фан-зоні, що дасть змогу найближчим часом вийти у продаж із останньою хвилею квитків.
Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.