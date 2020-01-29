Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был состояться в марте этого года в Нанкине (Китай), перенесен на март 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
"Мы договорились с организаторами Чемпионата мира ... перенести мероприятие на март 2021 года. Мы решили не отменять чемпионат, так как многие наши спортсмены хотели бы, чтобы это событие состоялось", — говорится в сообщении.
Новая дата проведения чемпионата еще не принята.
Руководство ассоциации рассматривало возможность переноса соревнований в другую страну, однако отказались из-за распространения вируса за пределы Китая.
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении должен был пройти в Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года.
Напомним, отменено первое тестовое соревнование Зимней Олимпиады-2022 в Пекине.