Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год из-за коронавируса

"Мы договорились с организаторами Чемпионата мира ... перенести мероприятие на март 2021 года. Мы решили не отменять чемпионат, так как многие наши спортсмены хотели бы, чтобы это событие состоялось", — говорится в сообщении.

Новая дата проведения чемпионата еще не принята.

Руководство ассоциации рассматривало возможность переноса соревнований в другую страну, однако отказались из-за распространения вируса за пределы Китая.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении должен был пройти в Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года.

Напомним, отменено первое тестовое соревнование Зимней Олимпиады-2022 в Пекине.