Чемпіонат світу з легкої атлетики перенесли на рік через коронавирус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Чемпіонат світу з легкої атлетики, який повинен був відбутися в березні цього року в Нанкіні (Китай), перенесений на березень 2021 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics).
"Ми домовилися з організаторами Чемпіонату світу ... перенести захід на березень 2021 року. Ми вирішили не скасовувати чемпіонат, бо багато наших спортсмени хотіли б, щоб ця подія відбулася", - йдеться в повідомленні.
Нова дата проведення чемпіонату ще не прийнята.
Керівництво асоціації розглядало можливість перенесення змагань в іншу країну, однак відмовилися через поширення вірусу за межі Китаю.
Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні повинен був пройти в Нанкіні з 13 по 15 березня 2020 року.
Нагадаємо, скасовано перше тестове змагання Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.