Чемпион Украины по шахматам объявил о завершении карьеры

Титулованный гроссмейстер назвал несколько причин, которые послужили данному решению.

"Одна из причин - здоровье. Последние пару лет шахматы явно не пошли мне на пользу. Регулярные головные боли, переживания и нервы. Другой корень проблемы - это страшное количество времени, которое приходится тратить на подготовку, дорогу и сами турниры. Сейчас ситуация в шахматах, на мой взгляд, к сожалению, не совсем правильная, а именно - тренировать в разы выгоднее, чем играть. Третья и, пожалуй, главная причина начал ловить себя на мысли, что я уже не получаю удовольствия от игры. Мне нравится сам факт победы, остальные - качество партий и другие важные вещи - отошло далеко на второй план. А это, честно говоря, ужасно - делать то, что ты якобы должен делать, а не то, что тебе нравится", - заявил Арещенко.

Стоит отметить, что Арещенко выигрывал титул чемпиона Украины (2005), становился бронзовым призером командного чемпионата мира (2011) в составе сборной Украины, чемпионом мира среди юношей до 14 лет (2000), Европы до 18 лет в составе юношеской сборной Украины (2000, 2001).

Напомним, что Арещенко также выступал в сентябрьском Кубке мира по шахматам, которые прошли в Тбилиси.

Как сообщал УНН, в прошлом году 31-летнему луганчанину удалось выиграть турниры в Германии и Франции.