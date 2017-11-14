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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 3685 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 19239 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 33201 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40103 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39012 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100583 просмотра

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11:14 • 89403 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98308 просмотра

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Чемпион Украины по шахматам объявил о завершении карьеры

Чемпион Украины по шахматам объявил о завершении карьеры

Киев  •  УНН

 • 10450 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинский 31-летний гроссмейстер из Луганска Александр Арещенко объявил, что покидает профессиональные шахматы. Об этом сообщает chess-news и украинском шахматы, передает УН Н.

Титулованный гроссмейстер назвал несколько причин, которые послужили данному решению.

"Одна из причин - здоровье. Последние пару лет шахматы явно не пошли мне на пользу. Регулярные головные боли, переживания и нервы. Другой корень проблемы - это страшное количество времени, которое приходится тратить на подготовку, дорогу и сами турниры. Сейчас ситуация в шахматах, на мой взгляд, к сожалению, не совсем правильная, а именно - тренировать в разы выгоднее, чем играть. Третья и, пожалуй, главная причина начал ловить себя на мысли, что я уже не получаю удовольствия от игры. Мне нравится сам факт победы, остальные - качество партий и другие важные вещи - отошло далеко на второй план. А это, честно говоря, ужасно - делать то, что ты якобы должен делать, а не то, что тебе нравится", - заявил Арещенко.

Стоит отметить, что Арещенко выигрывал титул чемпиона Украины (2005), становился бронзовым призером командного чемпионата мира (2011) в составе сборной Украины, чемпионом мира среди юношей до 14 лет (2000), Европы до 18 лет в составе юношеской сборной Украины (2000, 2001).

Напомним, что Арещенко также выступал в сентябрьском Кубке мира по шахматам, которые прошли в Тбилиси.

Как сообщал УНН, в прошлом году 31-летнему луганчанину удалось выиграть турниры в Германии и Франции.

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