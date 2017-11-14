Чемпіон України з шахів оголосив про завершення кар'єри

Титулований гросмейстер назвав кілька причин, які послужили даному рішенню.

"Одна з причин - здоров'я. Останні пару років шахи явно не пішли мені на користь. Регулярні головні болі, переживання і нерви. Інший корінь проблеми - це страхітлива кількість часу, яку доводиться витрачати на підготовку, дорогу і самі турніри. Зараз ситуація в шахах, на мій погляд, на жаль, не зовсім правильна, а саме - тренувати в рази вигідніше, ніж грати. Третя і, мабуть, головна причина: почав ловити себе на думці, що я вже не отримую задоволення від гри. Мені подобається сам факт перемоги, решта - якість партій та інші важливі речі - відійшло далеко на другий план. А це, чесно кажучи, жахливо - робити те, що ти нібито повинен робити, а не те, що тобі подобається", - заявив Арещенко.

Варто відзначити, що Арещенко вигравав титул чемпіона України (2005), ставав бронзовим призером командного чемпіонату світу (2011) у складі збірної України, чемпіоном світу серед юнаків до 14 років (2000), Європи до 18 років у складі юнацької збірної України (2000, 2001).

Нагадаємо, що Арещенко також виступав у вересневому Кубку світу з шахів, які пройшли у Тбілісі.

Як повідомляв УНН, у минулому році 31-річному луганчанину вдалося виграти турніри у Німеччині та Франції.