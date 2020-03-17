Чемпион мира по футболу получил заражение коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Игрок среднего звена поля итальянского "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди получил заражения коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на сайт туринцев.
Футболист "Старой синьоры" находится в добровольной изоляции своего дома с 11 марта. Француз продолжит придерживаться того же режима. Болезнь 32-летнего полузащитника протекает без симптомов.
В послужном списке игрока выигрыш чемпионата мира, выход в финал чемпионата Европы, а также 13 трофеев с "ПСЖ" и четыре в составе "Ювентуса".
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл 31 матч во всех турнирах - 1 гол и два ассиста.
Напомним, что первым футболистом котором диагностировали данную болезнь был защитник ругань.