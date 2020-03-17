Чемпион мира по футболу получил заражение коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98681 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102952 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105028 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104077 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112571 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100636 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105158 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106621 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131548 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Чемпион мира по футболу получил заражение коронавирусом

Чемпион мира по футболу получил заражение коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 11562 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Игрок среднего звена поля итальянского "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди получил заражения коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на сайт туринцев.

Футболист "Старой синьоры" находится в добровольной изоляции своего дома с 11 марта. Француз продолжит придерживаться того же режима. Болезнь 32-летнего полузащитника протекает без симптомов.

В послужном списке игрока выигрыш чемпионата мира, выход в финал чемпионата Европы, а также 13 трофеев с "ПСЖ" и четыре в составе "Ювентуса".

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл 31 матч во всех турнирах - 1 гол и два ассиста.

Напомним, что первым футболистом котором диагностировали данную болезнь был защитник ругань.

Украинские Национальные Новости

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