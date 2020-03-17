Чемпіон світу з футболу отримав зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Гравець середньої ланки поля італійського "Ювентуса" та збірної Франції Блез Матюіді отримав зараження на коронавірус, повідомляє УНН з посиланням на сайт туринців.
Футболіст "Старої синьйори" перебуває у добровільній ізоляції свого будинку з 11 березня. Француз продовжить дотримуватися того ж режиму. Хвороба 32-річного півзахисника протікає без симптомів.
У послужному списку гравця виграш чемпіонату світу, вихід у фінал чемпіонату Європи, а також 13 трофеїв із "ПСЖ" та чотири у складі "Ювентуса".
Варто відзначити, у нинішньому сезоні хавбек відіграв 31 матч у всіх турнірах – 1 гол і два асисти.
Нагадаємо, що першим футболістом якому діагностували дану хворобу був захисник Ругані.