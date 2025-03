Чемпион мира по футболу Эзил объявил о завершении карьеры в сборной Германии

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с рабочим визитом в Великобритании. В Лондоне он встретился с нападающим сборной Турции и английского “Эвертона” Дженком Тосуном, а также с Озилом, выступающим за лондонский “Арсенал”, и Илкаем Гюндоганом из “Манчестер Сити”. Оба игрока немецкой сборной имеют турецкое происхождение. Позднее глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с критикой спортсменов по поводу встречи.

“С тяжелым сердцем после серьезных размышлений в связи с последними событиями я не буду больше играть за Германию на международном уровне, потому что я чувствую проявление расизма и неуважения, — написал Озил. — Я носил футболку сборной Германии с большой гордостью и воодушевлением, но сейчас этого нет. Было очень сложно принять это решение, потому что я всегда отдавал все моим партнерам по команде, тренерскому штабу и добрым людям в Германии. Но когда высокопоставленные чиновники в Немецком футбольном союзе обращаются со мной таким образом, не уважают мои турецкие корни и эгоистично ввергают меня в политическую пропаганду, с меня довольно”.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, выиграв чемпионат мира в Бразилии (2014). В составе национальной команды он провел 92 матча и забил 23 мяча.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 липня 2018 р.

II / III pic.twitter.com/Jwqv76jkmd

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 липня 2018 р.

III / III pic.twitter.com/c8aTzYOhWU

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 липня 2018 р.