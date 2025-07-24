Число пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы возросло до 12 24 июля 2025
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Черкассы четырьмя крылатыми ракетами число пострадавших возросло до 12 человек. Все травмированные получили ушибы, резаные раны и переломы, тяжелых случаев нет.
Число пострадавших в результате ракетной атаки рф на Черкассы возросло до 12, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Черкассы приходят в себя после самой масштабной атаки. Сразу четыре крылатые ракеты рф направила на наш областной центр. На рассвете. На обычные жилые районы. Увеличилось число травмированных. К медикам в общей сложности обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет
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