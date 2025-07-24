Число пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы возросло до 12 24 июля 2025

Число пострадавших в результате ракетной атаки рф на Черкассы возросло до 12, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Черкассы приходят в себя после самой масштабной атаки. Сразу четыре крылатые ракеты рф направила на наш областной центр. На рассвете. На обычные жилые районы. Увеличилось число травмированных. К медикам в общей сложности обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет