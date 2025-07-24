Кількість постраждалих від ракетної атаки рф на Черкаси зросла до 12 24 липня 2025

Кількість постраждалих у результаті ракетної атаки рф на Черкаси зросла до 12, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Черкаси оговтуються після наймасштабнішої атаки. Відразу чотири крилаті ракети рф спрямувала на наш обласний центр. Вдосвіта. На звичайні житлові райони. Побільшало травмованих. До медиків загалом звернулись уже 12 людей. Із забоями, різаними ранами, переломами. На щастя, тяжких немає - написав Табурець.

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