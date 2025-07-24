Кількість постраждалих від ракетної атаки рф на Черкаси зросла до 12 24 липня 2025
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки на Черкаси чотирма крилатими ракетами кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Усі травмовані отримали забої, різані рани та переломи, важких випадків немає.
Кількість постраждалих у результаті ракетної атаки рф на Черкаси зросла до 12, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Черкаси оговтуються після наймасштабнішої атаки. Відразу чотири крилаті ракети рф спрямувала на наш обласний центр. Вдосвіта. На звичайні житлові райони. Побільшало травмованих. До медиків загалом звернулись уже 12 людей. Із забоями, різаними ранами, переломами. На щастя, тяжких немає
11 постраждалих через атаку рф на Одесу та Черкаси, пошкоджено пам'ятки під охороною ЮНЕСКО24.07.25, 11:55 • 1396 переглядiв