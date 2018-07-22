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Чемпіон світу з футболу Езіл оголосив про завершення кар'єри в збірній Німеччини

Київ • УНН

 • 10383 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Півзахисник Месут Езіл оголосив про завершення кар’єри в збірній Німеччини з футболу. 29-річний гравець опублікував заяву в своєму Twitter, інформує УНН.

У травні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перебував з робочим візитом у Великій Британії. У Лондоні він зустрівся з нападаючим збірної Туреччини і англійського “Евертона” Дженком Тосуном, а також з Езілом, виступаючим за лондонський “Арсенал”, і Ілкаєм Гюндоганом з “Манчестер Сіті”. Обидва гравці німецької збірної мають турецьке походження. Пізніше глава німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель виступив з критикою спортсменів з приводу зустрічі.

“З важким серцем після серйозних роздумів у зв’язку з останніми подіями я не буду більше грати за Німеччину на міжнародному рівні, тому що я відчуваю прояв расизму і неповаги, — написав Езіл. — Я носив футболку збірної Німеччини з великою гордістю і натхненням, але зараз цього немає. Було дуже складно прийняти це рішення, тому що я завжди віддавав все моїм партнерам по команді, тренерському штабу і добрим людям в Німеччині. Але коли високопоставлені чиновники в Німецькому футбольному союзі звертаються зі мною таким чином, не поважають мої турецьке коріння і егоїстично увергають мене в політичну пропаганду, з мене досить”.

Езіл виступав за збірну Німеччини з 2009 року, вигравши чемпіонат світу в Бразилії (2014 року). У складі національної команди він провів 92 матчі і забив 23 м’ячі.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 липня 2018 р.

II / III pic.twitter.com/Jwqv76jkmd

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 липня 2018 р.

III / III pic.twitter.com/c8aTzYOhWU

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 липня 2018 р.

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