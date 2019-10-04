Чемпион мира Уайлдер оценил уровень опасности Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (41 победа 40 из которых нокаутом и ни одного поражения) считает, что экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик не несет для него опасности. Слова боксера приводит портал "boxingnews24", передает УНН.
"Александр Усик не представляет для меня угрозы. Он слишком мал для меня. Я имею в виду, он делает много движений, перемещений по рингу и тому подобного, но это не помешает мне", - подчеркнул американец.
Зато обладатель пояса WBC пока поражен непобедимым Даниэлем Дюбуа. Уайлдер видит в молодом 22-летнем Дюбуа человека, который вскоре может претендовать на титул чемпиона мира.
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"В Великобритании есть несколько хороших бойцов на горизонте. Мне очень нравится Даниэль Дюбуа. Проспект сильный. Он кажется очень сосредоточенным и действительно дисциплинированным. Я искренне желаю ему всего наилучшего в его стремлении, пока он растет. Я думаю, что ему удастся стать хорошим претендентом", - сказал Уайлдер.
Следующий бой Уайлдер должен провести с Луисом Ортисом 23 ноября.
Добавим также 32-летний Усик должен провести бой за титул WBO в супертяжелом весе против победителя пары Энди Руиса-младшего - Джошуа после проведенного дебюта с голландцем Спонгом.