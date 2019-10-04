Чемпіон світу Уайлдер оцінив рівень небезпеки Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Чемпіон WBC в суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер (41 перемога 40 з яких нокаутом і жодної поразки) вважає, що екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик не несе для нього небезпеки. Слова боксера приводить портал "boxingnews24", передає УНН.
"Олександр Усик не представляє для мене загрози. Він занадто замалий для мене. Я маю на увазі, він робить багато рухів, переміщень по рингу і тому подібного, але це не завадить мені", - наголосив американець.
Натомість володар поясу WBC наразі вражений непереможним Даніелем Дюбуа. Уайлдер бачить в молодому 22-річному Дюбуа людину, яка незабаром може претендувати на титул чемпіона світу.
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"У Великій Британії є кілька хороших бійців на горизонті. Мені дуже подобається Даніель Дюбуа. Проспект сильний. Він здається дуже зосередженим і дійсно дисциплінованим. Я щиро бажаю йому всього найкращого в його прагненні, поки він зростає. Я думаю, що йому вдасться стати хорошим претендентом", - сказав Уайлдер.
Наступний бій Уайлдер повинен провести із Луїсом Ортісом 23 листопада.
Додамо також 32-річний Усик має провести бій за титул WBO в суперважкій вазі проти переможця пари Енді Руїс-молодшого - Ентоні Джошуа після проведеного дебюту із нідерландцем Спонгом.