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Чемпіон світу Уайлдер оцінив рівень небезпеки Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Чемпіон WBC в суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер (41 перемога 40 з яких нокаутом і жодної поразки) вважає, що екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик не несе для нього небезпеки. Слова боксера приводить портал "boxingnews24", передає УНН.

Чемпіон світу Уайлдер оцінив рівень небезпеки Усика

"Олександр Усик не представляє для мене загрози. Він занадто замалий для мене. Я маю на увазі, він робить багато рухів, переміщень по рингу і тому подібного, але це не завадить мені", - наголосив американець.

Натомість володар поясу WBC наразі вражений непереможним Даніелем Дюбуа. Уайлдер бачить в молодому 22-річному Дюбуа людину, яка незабаром може претендувати на титул чемпіона світу.

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"У Великій Британії є кілька хороших бійців на горизонті. Мені дуже подобається Даніель Дюбуа. Проспект сильний. Він здається дуже зосередженим і дійсно дисциплінованим. Я щиро бажаю йому всього найкращого в його прагненні, поки він зростає. Я думаю, що йому вдасться стати хорошим претендентом", - сказав Уайлдер.

Наступний бій Уайлдер повинен провести із Луїсом Ортісом 23 листопада.

Додамо також 32-річний Усик має провести бій за титул WBO в суперважкій вазі проти переможця пари Енді Руїс-молодшого - Ентоні Джошуа після проведеного дебюту із нідерландцем Спонгом.

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