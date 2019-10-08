Чемпион мира бросил вызов украинскому боксеру Деревянченко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде выразил желание выйти в ринг против украинца Сергея Деревянченко, сообщает УНН со ссылкой на The Athletic.
Андраде остался в восторге от баталии Деревянченко и Геннадия Головкина, и готов сразиться с каждым из них.
“Это правда — я хочу драться с Деревянченко. Также я хочу провести бой с Головкиным. Их бой был очень красивым. Сергей Деревянченко заслужил только уважение”, — признался обладатель пояса WBO.
31-летний непобедимый Андраде имеет в послужном списке 28 выигрышей 17 из которых нокаутом.
Напомним, что Головкин победил Деревянченко в бою за титулы IBF и IBO в среднем весе единогласным решением судей.