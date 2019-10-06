Боксер Дерев'янченко зазнав поразки у бою за чемпіонські титули проти Головкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українець Сергій Дерев’янченко не зміг вибороти звання чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг), поступившись на легендарній арені “Медісон Сквер Гарден” в бою з Геннадієм Головкіним, повідомляє УНН.
Вже у стартовому раунді українець був відправлений в нокдаун, а у наступній 3-хвилинці отримав розсічення над оком. Проте надалі Дерев’янченко зумів вирівняти становище у протистоянні з іменитим опонентом.
Судді вирішили присудити перемогу колишньому володарю чемпіонських поясів Головкіну з невеликою різницею в очках — 114:113, 115:112, 115:112.
Примітно, що казах виборов титул IBF та IBO.
Додамо, у Головкіна тепер в профлисті стало 40 перемог в 42 поєдинках, в українця 13 перемог в 15 баталіях.