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Боксер Дерев'янченко зазнав поразки у бою за чемпіонські титули проти Головкіна

Київ • УНН

 • 9680 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українець Сергій Дерев’янченко не зміг вибороти звання чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг), поступившись на легендарній арені “Медісон Сквер Гарден” в бою з Геннадієм Головкіним, повідомляє УНН.

Боксер Дерев'янченко зазнав поразки у бою за чемпіонські титули проти Головкіна

Вже у стартовому раунді українець був відправлений в нокдаун, а у наступній 3-хвилинці отримав розсічення над оком. Проте надалі Дерев’янченко зумів вирівняти становище у протистоянні з іменитим опонентом.

Судді вирішили присудити перемогу колишньому володарю чемпіонських поясів Головкіну з невеликою різницею в очках — 114:113, 115:112, 115:112.

Примітно, що казах виборов титул IBF та IBO.

Додамо, у Головкіна тепер в профлисті стало 40 перемог в 42 поєдинках, в українця 13 перемог в 15 баталіях.

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