Боксер Деревянченко потерпел поражение в бою за чемпионские титулы против Головкина

Уже в стартовом раунде украинец был отправлен в нокдаун, а в следующей 3-минутке получил рассечение над глазом. Однако в дальнейшем Деревянченко сумел выровнять положение в противостоянии с именитым оппонентом.

Судьи решили присудить победу бывшему владельцу чемпионских поясов Головкину с небольшой разницей в очках — 114:113, 115:112, 115:112.

Примечательно, что казах завоевал титул IBF и IBO.

Добавим, в Головкина теперь в профлиста стало 40 побед в 42 поединках, в украинском 13 побед в 15 баталиях.