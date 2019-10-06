Боксер Деревянченко потерпел поражение в бою за чемпионские титулы против Головкина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинец Сергей Деревянченко не смог завоевать звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), уступив на легендарной арене “Мэдисон Сквер Гарден” в бою с Геннадием Головкиным, сообщает УНН.
Уже в стартовом раунде украинец был отправлен в нокдаун, а в следующей 3-минутке получил рассечение над глазом. Однако в дальнейшем Деревянченко сумел выровнять положение в противостоянии с именитым оппонентом.
Судьи решили присудить победу бывшему владельцу чемпионских поясов Головкину с небольшой разницей в очках — 114:113, 115:112, 115:112.
Примечательно, что казах завоевал титул IBF и IBO.
Добавим, в Головкина теперь в профлиста стало 40 побед в 42 поединках, в украинском 13 побед в 15 баталиях.