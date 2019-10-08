Чемпіон світу кинув виклик українському боксеру Дерев'янченку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Чемпіон світу в середній вазі за версією WBO американець Деметріус Андраде висловив бажання вийти у ринг проти українця Сергія Дерев’янченка, повідомляє УНН з посиланням на The Athletic.
Андраде залишився в захваті від баталії Дерев’янченка та Геннадія Головкіна, і готовий поборотися з кожним із них.
“Це правда — я хочу битися з Дерев’янченко. Також я хочу провести бій з Головкіним. Їх бій був дуже красивим. Сергій Дерев’янченко заслужив тільки на повагу”, — зізнався володар поясу WBO.
31-річний непереможний Андраде має в послужному списку 28 виграшів 17 з яких нокаутом.
Нагадаємо, що Головкін переміг Дерев’янченко в бою за титули IBF і IBO в середній вазі одноголосним рішенням суддів.