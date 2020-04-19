Чемпион мира Касильяс рассказал о состоянии и последствиях перенесенного инфаркта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бывший голкипер "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс оценил текущую ситуацию после того, как в начале мая прошлого года перенес инфаркт миокарда, сообщает УНН со ссылкой на Marca.
38-летний двукратный чемпион Европы и победитель Мундиаля-2010 признался, что стал больше ценить семью и простые вещи. Испанец также заявил, что принимает много лекарств для хорошего самочувствия.
"С тех пор что-то изменилось в голове, я начал больше ценить разные жизненные моменты. Иногда футболисты не ценят то, что у них есть, иногда мы не верим, что можем сделать многих людей счастливыми. Что касается возвращения на поле, то нужно оставаться реалистом. Главное - здоровье. После приступа мне было не по себе примерно месяц: я боялся ходить, спать и делать физические усилия.
Сейчас чувствую себя хорошо, но для этого мне приходится принимать много лекарств. Думаю, только врачи смогут констатировать что могу, а не могу", - рассказал Касильяс.
Заметим, что Касильяс является кандидатом в президенты RFEF - Королевской испанской футбольной федерации.