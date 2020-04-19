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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 17245 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 67034 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 97769 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126090 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127273 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 121125 просмотра

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Чемпион мира Касильяс рассказал о состоянии и последствиях перенесенного инфаркта

Чемпион мира Касильяс рассказал о состоянии и последствиях перенесенного инфаркта

Киев  •  УНН

 • 15808 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бывший голкипер "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс оценил текущую ситуацию после того, как в начале мая прошлого года перенес инфаркт миокарда, сообщает УНН со ссылкой на Marca.

38-летний двукратный чемпион Европы и победитель Мундиаля-2010 признался, что стал больше ценить семью и простые вещи. Испанец также заявил, что принимает много лекарств для хорошего самочувствия.

"С тех пор что-то изменилось в голове, я начал больше ценить разные жизненные моменты. Иногда футболисты не ценят то, что у них есть, иногда мы не верим, что можем сделать многих людей счастливыми. Что касается возвращения на поле, то нужно оставаться реалистом. Главное - здоровье. После приступа мне было не по себе примерно месяц: я боялся ходить, спать и делать физические усилия.

Сейчас чувствую себя хорошо, но для этого мне приходится принимать много лекарств. Думаю, только врачи смогут констатировать что могу, а не могу", - рассказал Касильяс.

Заметим, что Касильяс является кандидатом в президенты RFEF - Королевской испанской футбольной федерации.

Украинские Национальные Новости

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