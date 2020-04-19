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Чемпіон світу Касільяс розповів про стан та наслідки перенесеного інфаркту

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишній голкіпер "Реалу" та збірної Іспанії Ікер Касільяс оцінив поточну ситуацію після того, як на початку травня минулого року переніс інфаркт міокарда, повідомляє УНН з посиланням на Marca.

Чемпіон світу Касільяс розповів про стан та наслідки перенесеного інфаркту

38-річний двократний чемпіон Європи та переможець Мундіалю-2010 зізнався, що став більше цінувати сім'ю та прості речі. Іспанець також заявив,що приймає багато ліків для доброго самопочуття.

"З тих пір щось змінилося в голові, я почав більше цінувати різні життєві моменти. Іноді футболісти не цінують те, що у них є, іноді ми не віримо, що можемо зробити багатьох людей щасливими. Що стосується повернення на поле, то потрібно залишатися реалістом. Головне - здоров'я. Після приступу мені було не по собі приблизно місяць: я боявся ходити, спати і робити фізичні зусилля.

Зараз відчуваю себе добре, але для цього мені доводиться приймати багато ліків. Думаю, тільки лікарі зможуть констатувати: що можу, а не можу", - розповів Касільяс.

Зауважимо, що Касільяс є кандидатом в президенти RFEF – Королівської іспанської футбольної федерації.

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