"Челси" одержал 18 победу в сезоне АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Лондонский "Челси" закрывал программу 22 тура Английской Премьер-Лиги воскресным матчем против одного из аутсайдеров соревнований "Халл Сити", который состоялся на "Стэмфорд Бридж", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Челси".
На 6 из 9 добавленных к первому тайму минут "синие" создали опасный момент. Алонсо с паса Педро прострелил во вратарскую зону, где Канте выскочил прямо перед голкипером и не дотянулся до мяча перед пустым углом буквально на считанные миллиметры.
И все же на перерыв лондонцы ушли лидерами. На 7-й минуте добавленного времени Мозес прострелил из-под защитника с правого фланга в район 11-метровой отметки. Оттуда Коста в касание пробил чуть правее центра ворот. Якупович успел выставить ногу и зацепить мяч, но тот все равно влетел в сетку.
На 81-й минуте после прохода Канте экс-игрок "Шахтера" Виллиан на левой бровке получил по ногам от Мейлера, который мешал бразильцу подать в штрафную. Фабрегас, взявшись выполнять стандарт, мягко набросил мяч на линию вратарской, куда из-за спин защитников ворвался Кэхилл и головой переправил мяч в сетку с пяти метров.
Таким образом лондонцы получили 18 победу в сезоне и с 55 очками увеличили свою лидирующую позицию в АПЛ.
Напомним, что в следующем туре "Челси" ожидает противостояние с одним из лидеров чемпионата "Ливерпулем".