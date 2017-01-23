"Челсі" здобуло 18 перемогу в сезоні АПЛ

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Лондонський “Челсі” закривав програму 22 туру Англійської Прем’єр-Ліги недільним матчем проти одного із аутсайдерів змагань “Халл Сіті”, що відбувся на “Стемфорд Брідж”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Челсі”.

На 6 з 9 доданих до першого тайму хвилин “сині” створили небезпечний момент. Алонсо з пасу Педро прострілив у воротарську зону, де Канте вискочив прямо перед голкіпером і не дотягнувся до м’яча перед порожнім кутом буквально на лічені міліметри.

І все ж на перерву лондонці пішли лідерами. На 7-й хвилині доданого часу Мозес прострілив з-під захисника з правого флангу в район 11-метрової позначки. Звідти Коста в дотик пробив трохи правіше центру воріт. Якупович встиг виставити ногу і зачепити м’яч, але той все одно влетів у сітку.

На 81-й хвилині після проходу Канте екс-гравець “Шахтаря” Вілліан на лівій бровці отримав по ногах від Мейлера, який заважав бразильцеві подати в штрафну. Фабрегас, взявшись виконувати стандарт, м’яко накинув м’яч на лінію воротарського, куди із-за спин захисників увірвався Кейхілл і головою переправив м’яч у сітку з п’яти метрів.

Таким чином лондонці здобули 18 перемогу в сезоні і з 55 очками збільшили свою лідируючу позицію в АПЛ.

Нагадаємо, що в наступному турі на “Челсі” очікує протистояння з одним із лідерів чемпіонату “Ліверпулем”.

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