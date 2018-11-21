Чехия отправила Словакию в низший дивизион Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Соперники сборной Украины по стартовому сезоне Лиги наций в Дивизионе В — Чехия и Словакия провели заключительную встречу в группе, передает корреспондент УНН.
В некоторой степени антигероем встречи стал 14 номер гостей защитник миланского “Интера” Скриньяр, который ошибся с созданием искусственного офсайда на 32 минуте. Именно тогда форвард итальянской “Ромы” Патрик Шик перебросил мяч за шиворот голкиперу словаков.
Данное взятия ворот оказалось единственным во встрече и позволило чехам остаться на следующий сезон в Дивизионе В Лиги наций — 6 очков.
Добавим, что словаки с 3-мя очками остались на дне и в следующем году сыграют только в Дивизионе С.