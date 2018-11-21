Чехія відправила Словаччину в нижчий дивізіон Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Суперники збірної України по стартовому сезоні Ліги націй в Дивізіоні В — Чехія та Словаччина, провели заключну зустріч в групі, передає кореспондент УНН.
В деякій мірі антигероєм зустрічі став 14 номер гостей захисник міланського “Інтера” Скріньяр, який помилився зі створенням штучного офсайду на 32 хвилині. Саме тоді форвард італійської “Роми” Патрік Шик перекинув м’яч за комірець голкіперу словаків.
Дане взяття воріт виявилося єдиним у зустрічі і дозволило чехам залишитися на наступний сезон в Дивізіоні В Ліги націй — 6 очок.
Додамо, що словаки з 3-ма очками залишились на дні та в наступному році зіграють тільки в Дивізіоні С.