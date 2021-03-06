Чехия выдала США двух подозреваемых в киберпреступлениях украинцев: им грозит до 20 лет тюрьмы

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"Два человека (граждане Украины) находились в Чехии, где они были задержаны сотрудниками отдела быстрого реагирования полиции Чехии в феврале 2020 года... Соединенные Штаты Америки подали запрос о выдаче этих лиц для уголовного преследования, на что Чешская Республика дала свое согласие после проведения соответствующих процессуальных действий. На данный момент оба подозреваемых уже находятся в США, где ожидают суда, который может приговорить их к тюремному заключению на срок до 20 лет", - сообщили правоохранители.

Детали

По данным пресс-службы, NCOZ вместе с со специальными агентами Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили организованную преступную группу, занимающуюся киберпреступлениями, которая действовала во многих странах мира.

Согласно выводам расследования, двое украинцев были исполнителями киберпреступлений и отмывания денег, которые использовали "современные инструменты киберпреступности", такие как шифрованный трафик, платежи в криптовалюте, открытие банковских счетов в чешских банках под фиктивным удостоверением личности и тд.

По данным NCOZ, ущерб, нанесенный преступниками на сегодня, составляет около 500 тыс. долларов США.

Что было ранее

Летом прошлого года США назначили награду в два миллиона долларов за информацию, которая поможет в аресте двух граждан Украины. Украинцев обвиняли во взломе базы данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и в электронном мошенничестве. При этом не ясно, идет ли речь об одних и тех же лицах.



