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Чехія видала США двох підозрюваних у кіберзлочинах українців: їм загрожує до 20 років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Чехія за запитом США видала двох громадян України, яких підозрюють у причетності до скоєння кібератак і відмивання грошей. Про це повідомляє пресслужба чеського національного центру боротьби з організованою злочинністю (NCOZ), передає УНН.

Цитата:

“Двоє людей (громадяни України) перебували в Чехії, де вони були затримані співробітниками відділу швидкого реагування поліції Чехії в лютому 2020 року... Сполучені Штати Америки подали запит про видачу цих осіб для кримінального переслідування, на що Чеська Республіка дала свою згоду після проведення відповідних процесуальних дій. Наразі обидва підозрюваних вже перебувають у США, де чекають на суд, який може засудити до тюремного ув’язнення на термін до 20 років”, - повідомили правоохоронці.

Деталі

За даними пресслужби, NCOZ разом з зі спеціальними агентами Федерального бюро розслідувань (ФБР) виявили організовану злочинну групу, що займається кіберзлочинами, яка діяла в багатьох країнах світу.

Згідно з висновками розслідування, двоє українців були виконавцями кіберзлочинів і відмивання грошей, які використовували “найсучасніші інструменти кіберзлочинності”, такі як зашифрований зв’язок, платежі в криптовалюті, відкриття банківських рахунків в чеських банках під фіктивним посвідченням особи і тд.

За даними NCOZ, збиток, нанесений злочинцями на сьогодні, становить близько 500 тис. доларів США.

Що було раніше

Влітку минулого року США призначили нагороду в два мільйони доларів за інформацію, яка допоможе в арешті двох громадян України. Українців звинувачували у зломі бази даних американської Комісії з цінних паперів і бірж і в електронному шахрайстві. При цьому не ясно, чи йдеться про одних і тих же осіб.

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