Чехия и Словакия готовы поставить Украине 30 танков Leopard – СМИ

Детали

По данным источников в дипломатических кругах, Словакия и Чехия поддерживают идею поставки в Украину тяжелых боевых танков Leopard 2 немецкого производства.

Как объясняет издание, в рамках так называемого “кругового обмена” Германия согласилась заменить советские танки на меньшее количество отремонтированных Leopard 2A4 – то есть старой версии. Первые танки были доставлены в Прагу и Братиславу в декабре, также уже началась подготовка экипажей.

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“На сегодняшней конференции в Рамштайне обе страны могли бы предложить пока отказаться от дальнейших поставок и направить танки в Украину. Речь идет в общей сложности о 30 танках Leopard, которые были закуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии”, – пишет издание.

План заключался в том, чтобы Берлин поставлял около двух танков в месяц.

Отмечается, что в результате таких действий давление на федеральное правительство продолжает расти. Ранее Польша также несколько раз заявляла, что поставит Украине некоторое количество своих танков Leopard, и другие страны выразили принципиальную поддержку.

“Однако есть различные нерешенные вопросы, в том числе подготовка экипажей танков и поставка запчастей для основных боевых танков, что и без того сложно для бундесвера. Кроме того, в военных кругах отмечают, что можно было бы рассмотреть и большее количество более старых и простых Leopard 1, из которых около 150 до сих пор находятся на хранении”, – говорится в материале.

По мнению экспертов, еще одним риском в случае возможной поставки танков может быть то, что “леопарды” станут целями российских вооруженных сил.

Отмечается, что если бы Leopard использовали “не так активно” – это могло бы подорвать их репутацию, возможно, лучших основных боевых танков в мире. Однако с другой стороны, украинские вооруженные силы еще в прошлом году доказали, что могут крайне умело и эффективно обращаться с западным и немецким оружием, вопреки массовым опасениям экспертов по поводу зенитного танка Leopard, пишет FAZ.

Добавим

19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран объявят об отправке танков Leopard в Украину на встрече министров обороны “Рамштайн” в Германии.

Ожидается, что потенциальные поставки танков Leopard будут одними из главных в повестке дня, когда широкая группа стран, включая США, встретится в 20 января на немецкой авиабазе Рамштайн.