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Чехія та Словаччина готові поставити Україні 30 танків Leopard – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Чехія і Словаччина готові поставити Україні загалом близько 30 танків Leopard. Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела, передає УНН.

Чехія та Словаччина готові поставити Україні 30 танків Leopard – ЗМІ

Деталі

За даними джерел у дипломатичних колах, Словаччина і Чехія підтримують ідею постачання в Україну важких бойових танків Leopard 2 німецького виробництва.

Як пояснює видання, в рамках так званого “кругового обміну” Німеччина погодилася замінити радянські танки на меншу кількість відремонтованих Leopard 2A4 – тобто старої версії. Перші танки доставили до Праги і Братислави в грудні, також уже почалася підготовка екіпажів.

Цитата

“На сьогоднішній конференції в Рамштайні обидві країни могли б запропонувати поки що відмовитися від подальших поставок і направити танки в Україну. Йдеться загалом про 30 танків Leopard, які були закуплені і поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини”, – пише видання.

План полягав у тому, щоб Берлін поставляв близько двох танків на місяць.

Зазначається, що внаслідок таких дій тиск на федеральний уряд продовжує зростати. Раніше Польща також кілька разів заявляла, що поставить Україні деяку кількість своїх танків Leopard, і інші країни висловили принципову підтримку.

“Однак є різні невирішені питання, зокрема підготовка екіпажів танків і постачання запчастин для основних бойових танків, що і без того складно для Бундесверу. Крім того, у військових колах зазначають, що можна було б розглянути і більшу кількість старіших і простіших Leopard 1, з яких близько 150 досі перебувають на зберіганні”, – йдеться в матеріалі.

На думку експертів, ще одним ризиком у разі можливого постачання танків може бути те, що “леопарди” стануть цілями російських збройних сил.

Зазначається, що якби Leopard використовували “не так активно” – це могло б підірвати їхню репутацію, можливо, найкращих основних бойових танків у світі. Однак з іншого боку, українські збройні сили ще торік довели, що можуть вкрай уміло й ефективно поводитися із західною та німецькою зброєю, всупереч масовим побоюванням експертів з приводу зенітного танка Leopard, пише FAZ.

Додамо

19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосять про відправку танків Leopard в Україну на зустрічі міністрів оборони “Рамштайн” у Німеччині.

Очікується, що потенційні поставки танків Leopard будуть одними з головних на порядку денному, коли широка група країн, включно зі США, зустрінеться 20 січня на німецькій авіабазі Рамштайн.

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