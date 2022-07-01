Чехия принимает председательство в Совете ЕС от Франции: планирует сосредоточиться на войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Чешская Республика берет на себя председательство в Совете Европейского Союза во второй раз с тех пор, как страна присоединилась к ЕС в 2004 году. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.
Детали
Чтобы отметить это событие, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Чехии Петр Фиала встретятся в Литомышльском замке в пятницу. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО расположен примерно в 160 км к востоку от Праги.
В течение шести месяцев своего председательства Чехия планирует сосредоточиться на войне в Украине и ее последствиях. Это будет включать в себя борьбу с наплывом беженцев и повышение энергетической безопасности.
Чешская Республика принимает председательство от Франции в пятницу и до конца года будет нести ответственность, среди прочего, за посредничество в компромиссах по спорным проектам ЕС.
В Чешской Республике запланированы многочисленные министерские встречи и как минимум один саммит 27 глав государств и правительств.