Чехія приймає головування у Раді ЄС від Франції: планує зосередитися на війні в Україні

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Щоб відзначити цю подію, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала зустрінуться у Литомишльському замку у п'ятницю. Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розташований приблизно за 160 км на схід від Праги.

Упродовж шести місяців свого головування Чехія планує зосередитися на війні в Україні та її наслідках. Це включатиме боротьбу з напливом біженців і підвищення енергетичної безпеки.

Чеська Республіка приймає головування від Франції в п'ятницю і до кінця року нестиме відповідальність, серед іншого, за посередництво у компромісах щодо спірних проектів ЄС.

У Чеській Республіці заплановано численні міністерські зустрічі та як мінімум один саміт 27 глав держав та урядів.