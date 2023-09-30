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Чехия предоставит Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2

Чехия предоставит Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2

Киев • УНН

 • 116289 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Чешская Республика передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2. Об этом сообщает министерство обороны Чехии, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в пятницу, 29 сентября, заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец принял участие в первом в истории Украины "Международном форуме оборонной промышленности". В своем выступлении Блажковец четко задекларировал позицию правительства, что поддержка Чешской Республики будет продолжаться до окончательной победы Украины.

В кулуарах форума Блажковец и украинская сторона обсудили текущие “совместные проекты, находящиеся на разных стадиях развития, а также возможности начала сотрудничества над новыми проектами”.

В частности, речь шла о переносе производства штурмовых винтовок CZ BREN 2 с Чешской оружейной фабрики или производственной линии для малокалиберных боеприпасов.

Чехи также помогут украинцам наладить производство боеприпасов. Этот проект будет воплощать компания Sellier & Bellot.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в производстве бронетехники, боевых машин пехоты или поставки специальных шасси Tatra. Обсудили и сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов.

Цитата

"Наша поддержка трансформировалась от уровня военной помощи и поставок конечной продукции до долгосрочного интенсивного оборонно-промышленного сотрудничества, в котором участвуют не только наши армии, но и предприятия оборонной промышленности, как государственные, так и частные. Однако мы хотим продвинуть это сотрудничество еще дальше", - подчеркнул заместитель министра обороны.

Дополнение 

На первом Международном форуме оборонных индустрий был создан Альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации.

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