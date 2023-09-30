Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Чеська Республіка передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2. Про це повідомляє міністерство оборони Чехії, пише УНН.
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Повідомляється, що у п'ятницю, 29 вересня, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець взяв участь у першому в історії України "Міжнародному форумі оборонної промисловості". У своєму виступі Блажковець чітко задекларував позицію уряду, що підтримка Чеської Республіки триватиме до остаточної перемоги України.
У кулуарах форуму Блажковець та українська сторона обговорили поточні “спільні проекти, що знаходяться на різних стадіях розвитку, а також можливості початку співпраці над новими проектами”.
Зокрема, йшлося про перенесення виробництва штурмових гвинтівок CZ BREN 2 з Чеської збройової фабрики або виробничої лінії для малокаліберних боєприпасів.
Чехи також допоможуть українцям налагодити виробництво боєприпасів. Цей проект втілюватиме компанія Sellier & Bellot.
Крім того, обговорювалася співпраця у виробництві бронетехніки, бойових машин піхоти або постачання спеціальних шасі Tatra. Обговорили і співпрацю в галузі безпілотних літальних апаратів.
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"Наша підтримка трансформувалася від рівня військової допомоги та постачання кінцевої продукції до довгострокового інтенсивного оборонно-промислового співробітництва, в якому беруть участь не лише наші армії, а й підприємства оборонної промисловості, як державні, так і приватні. Однак ми хочемо просунути цю співпрацю ще далі", - підкреслив заступник міністра оборони.
Доповнення
На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій було створено Альянс оборонних індустрій. Виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до його базової декларації.