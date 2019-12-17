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Чехия депортировала четырех иностранцев, проживавших в домах посольства России в Праге

Чехия депортировала четырех иностранцев, проживавших в домах посольства России в Праге

Киев  •  УНН

 • 10530 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Чешские власти депортировали четырех иностранцев, проживавших в домах, которыми пользовалось посольство России в Праге. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.

Полиция заявила, что четыре человека были арестованы на прошлой неделе, и как оказалось, они не были аккредитованными российскими дипломатами и проживали в стране без соответствующего на то разрешения. Сообщается, что посольство нарушило закон, не сообщив об иностранцах в полицию.

Национальности задержанных не разглашаются, им запретили въезд в Чехию на сроки от одного до четырех лет.

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Чешское издание Denik N ранее сообщило, что за нарушения могут оштрафовать сотрудника посольства России Михаила Саруханова и нескольких других дипработников.

“Соблюдение чешских законов должно касаться всех”, — заявил 16 декабря министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

В марте Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Чехии Александра Змиевского, чтобы обратить внимание на практику дипломатической миссии сдавать жилые помещения, предназначенные для дипломатического персонала, третьим лицам и структурам.

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По данным Denik N, посольство России арендует четыре дома с почти 200-ю квартирами в Чехии. В них не только живут люди, но и размещаются компании граждан России и других постсоветских стран.

Напомним, в Чехии пристыдили депутата за визит в “ДНР”.

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