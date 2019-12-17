Чехія депортувала чотирьох іноземців, що мешкали в будинках посольства Росії в Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Чеська влада депортувала чотирьох іноземців, що мешкали в будинках, якими користувалося посольство Росії в Празі. Про це повідомляє Радіо Свобода посилаючись на місцеві ЗМІ, інформує УНН.
Поліція заявила, що четверо осіб були заарештовані минулого тижня, і як виявилося, вони не були акредитованими російськими дипломатами та проживали в країні без відповідного на це дозволу. Повідомляється, що посольство порушило закон, не повідомивши про іноземців в поліцію.
Національності затриманих не розголошують, їм заборонили в’їзд до Чехії на терміни від одного до чотирьох років.
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Чеське видання Denik N раніше повідомило, що через порушення можуть оштрафувати співробітника посольства Росії Михайла Саруханова та кількох інших диппрацівників.
“Дотримання чеських законів має стосуватися всіх”, — заявив 16 грудня міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.
У березні Міністерство закордонних справ Чехії викликало посла Росії в Чехії Олександра Змієвського, щоб звернути увагу на практику дипломатичної місії здавати житлові приміщення, призначені для дипломатичного персоналу, третім особам та структурам.
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За даними Denik N, посольство Росії орендує чотири будинки із майже 200-ма квартирами у Чехії. У них не лише мешкають люди, а й розміщуються компанії громадян Росії та інших пострадянських країн.
Нагадаємо, у Чехії присоромили депутата за візит в “ДНР”.