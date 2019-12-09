Мексика відкликала свого посла з Аргентини через крадіжку книги з магазину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Посол Мексики в Аргентині Оскар Рікардо Валеро буде відкликаний на батьківщину у зв’язку зі звинуваченнями в крадіжці книги з магазину в Буенос-Айресі. Про це рішення повідомив в неділю увечері в Twitter глава МЗС латиноамериканської країни Марсело Ебрард, передає УНН.
“Я попросив комітет з етики вивчити випадок з послом в Аргентині, якого звинувачують в крадіжці книг зі знаменитого магазина, — написав мексиканський міністр. — Поки що я дав йому вказівку повернутися додому”.
Камера спостереження, встановлена в книжковому магазині “Атенео”, зафіксувала, як 76-річний дипломат намагався вкрасти біографію Джакомо Казанови, сховавши її в газеті. На виході він був затриманий охоронцями, після чого його доставили у відділення поліції, звідки пізніше відпустили, встановивши його особу.
“Якщо виявиться, що відеозапис справжній, він буде негайно звільнений, — додав Ебрард. — Нечесна поведінка абсолютно неприпустима”. Валеро приступив до виконання своїх обов’язків у другій половині серпня поточного року. Вартість книги, яку він намагався винести з магазину, становить 750 аргентинських песо (трохи більше 12 доларів).
Магазин “Атенео”, що знаходиться в будівлі, де в першій половині минулого століття розміщувався театр, вважається однією з найвідоміших визначних пам’яток столиці Аргентини.
Нагадаємо, студент вкрав із столичного супермаркета енергетичних батончиків на 2 тис. гривень.
Escándalo diplomático: el video que muestra cómo el embajador de México en la Argentina hurta un libro en una emblemática librería https://t.co/cvusZW8LU1 pic.twitter.com/e2DXmDDSWL— infobae (@infobae) December 8, 2019