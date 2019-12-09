Мексика отозвала своего посла из Аргентины из-за кражи книги из магазина

“Я попросил комитет по этике изучить случай с послом в Аргентине, которого обвиняют в краже книг из знаменитого магазина, — написал мексиканский министр. — Пока я дал ему указание вернуться домой”.

Камера наблюдения, установленная в книжном магазине “Атенео”, зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. На выходе он был задержан охранниками, после чего его доставили в отделение полиции, откуда позже отпустили, установив его личность.

“Если окажется, что видеозапись настоящая, он будет немедленно уволен, — добавил Эбрард. — Нечестная поведение абсолютно недопустимо”. Валеро приступил к исполнению своих обязанностей во второй половине августа текущего года. Стоимость книги, которую он пытался вынести из магазина, составляет 750 аргентинских песо (чуть более 12 долларов).

Магазин “Атенео”, что находится в здании, где в первой половине прошлого века размещался театр, считается одной из самых известных достопримечательностей столицы Аргентины.

Напомним, студент украл из столичного супермаркета энергетических батончиков на 2 тыс. гривен.

Escándalo diplomático: el video que muestra cómo el embajador de-Мехико en la Argentina hurta un libro en una emblemática librería https://t.co/cvusZW8LU1 pic.twitter.com/e2DXmDDSWL