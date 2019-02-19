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Чех пытался ввезти в Украину арбалет со стрелами

Чех пытался ввезти в Украину арбалет со стрелами

Киев  •  УНН

 • 16188 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. На таможенном посту "Ужгород" на Закарпатье, пограничниками был изъят арбалет со стрелами, который гражданин Чехии пытался ввезти в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГФС в Закарпатской области.

"На таможенном посту «Ужгород» Закарпатской таможни ГФС прекращен незаконный ввоз на территорию Украины арбалета. Ввезти его пытался гражданин Чешской республики, который заехал на таможенный пост легковым автомобилем «Suzuki Vitara».

В прес-службе сообщили, что "иностранец выбрал форму прохождения «зеленый коридор». Поэтому это считается заявлением гражданина о том, что, перемещаемые им через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законом запреты и/или ограничением на ввоз на таможенную территорию Украины или вывоза за пределы этой территории".

Граждане, которые проходят (проезжают) через "зеленый коридор", освобождаются от представления письменной таможенной декларации. Освобождение от представления письменной декларации не означает освобождение от обязательного соблюдения порядка перемещения товаров через таможенную границу Украины.

"Работниками таможни было принято решение о проведении углубленного осмотра автомобиля и личных вещей гражданина. Следовательно, в результате проведенных мероприятий таможенники обнаружили арбалет усилиям натяжения тетивы более 20кг. Арбалет находился среди личных вещей гражданина", - резюмируют в прес-центре.

Указанные действия имеют признаки нарушения статьи 471 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, арбалет изъяты.

Как сообщал УНН, на границе в украинском, следовавший из РФ, пограничники обнаружили арбалет со стрелами.

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