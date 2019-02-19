Чех намагався ввезти в Україну арбалет зі стрілами

КИЇВ. 19 лютого. УНН. На митному посту "Ужгород", що на Закарпатті, прикордонниками було вилучено арбалет зі стрілами, який громадянин Чехії намагався ввезти в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДФС у Закарпатській області.