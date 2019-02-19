Чех намагався ввезти в Україну арбалет зі стрілами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. На митному посту "Ужгород", що на Закарпатті, прикордонниками було вилучено арбалет зі стрілами, який громадянин Чехії намагався ввезти в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДФС у Закарпатській області.
“На митному посту “Ужгород” Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне ввезення на територію України арбалету. Ввезти його намагався громадянин Чеської республіки, який заїхав на митний пост легковим автомобілем “Suzuki Vitara”.
У прес-службі розповіли, що "іноземець обрав форму проходження “зелений коридор”. Відтак це вважається заявою громадянина про те що, переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законом заборони та/або обмеженням щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території".
Громадяни, які проходять (проїжджають) через “зелений коридор”, звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.
"Працівниками митниці було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду автомобіля та особистих речей громадянина. Відтак, в результаті проведених заходів митники виявили арбалет зусиллям натягу тятиви більше ніж 20кг. Арбалет знаходився серед особистих речей громадянина", - резюмують у прес-службі.
Зазначені дії мають ознаки порушення статті 471 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, арбалет вилучено.
Як повідомляв УНН, на кордоні в українця, який прямував з РФ, прикордонники виявили арбалет зі стрілами.