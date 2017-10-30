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Українець намагався ввезти з Росії арбалет

Українець намагався ввезти з Росії арбалет

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На кордоні в українця, який прямував з РФ, прикордонники виявили арбалет зі стрілами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Холодну зброю в автомобілі українця знайшли вчора в пункті пропуску "Танюшівка" прикордонники Луганського загону.

Під час здійснення прикордонно-митного контролю на в’їзд в Україну прикордонний наряд помітив нервову поведінку пасажира автомобіля Ford, який прямував з РФ. За результатами спільної перевірки з ДФС в багажному відділенні транспортного засобу, а саме - під особистими речами, виявлено холодну зброю – арбалет зі стрілами.

Арбалет встановленим порядком вилучено, сума оцінки становить понад 13 тисяч гривень.

Нагадаємо, провідниця у московському потязі перевозила старовинні книги.

Українські Національні Новини

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