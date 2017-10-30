Українець намагався ввезти з Росії арбалет

Холодну зброю в автомобілі українця знайшли вчора в пункті пропуску "Танюшівка" прикордонники Луганського загону.

Під час здійснення прикордонно-митного контролю на в’їзд в Україну прикордонний наряд помітив нервову поведінку пасажира автомобіля Ford, який прямував з РФ. За результатами спільної перевірки з ДФС в багажному відділенні транспортного засобу, а саме - під особистими речами, виявлено холодну зброю – арбалет зі стрілами.

Арбалет встановленим порядком вилучено, сума оцінки становить понад 13 тисяч гривень.

Нагадаємо, провідниця у московському потязі перевозила старовинні книги.