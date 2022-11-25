Чаю попить, гаджеты зарядить: как работают "Пункты Несокрушимости" в Киеве

Детали

В "Пунктах несокрушимости" работают электрогенераторы, поэтому каждый желающий всегда может выпить горячего чая с печеньем, зарядить гаджеты, подсоединиться к Wi-Fi и пообщаться с теми, кто так же сбежал от тьмы и холода. Почти повсюду обустроены детские зоны с игрушками, а в стационарных пунктах есть кровати для ночлега. Такие места будут работать ежедневно и круглосуточно.

ПН размещаются как в специально оборудованных палатках, так и в стационарных зданиях, таких как детсады и школы. Ближайший адрес пункта можно узнать, воспользовавшись картой: https://www.nezlamnist.gov.ua/#nezlamnist

Напомним

24 ноября Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что запущено 4362 "Пункта Несокрушимости" в большинстве регионов Украины.