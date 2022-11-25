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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25169 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Чаю попити, гаджети зарядити: як працюють "Пункти Незламності" у Києві

Чаю попити, гаджети зарядити: як працюють "Пункти Незламності" у Києві

Київ • УНН

 • 1296075 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві розпочали роботу "Пункти незламності", які приймають громадян, що залишилися без світла і тепла, передає УНН.

Деталі

У "Пунктах незламності" працюють електрогенератори, тож кожен охочий завжди може випити гарячого чаю з печивом, зарядити гаджети, доєднатися до Wi-Fi та поспілкуватися з тими, хто так само втік від темряви та холоду. Майже всюди облаштовані дитячі зони з іграшками, а у стаціонарних пунктах присутні ліжка для ночівлі. Такі місця працюватимуть щодня і цілодобово.

ПН розміщуються як у спеціально обладнаних наметах, так і у стаціонарних будівлях, таких як дитсадочки та школи. Найближчу адресу пункту можна дізнатися, скориставшись мапою: https://www.nezlamnist.gov.ua/#nezlamnist

Нагадаємо

24 листопада Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі запущено 4362 "Пункта Незламності" в більшості регіонів України.

Українські Національні Новини

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