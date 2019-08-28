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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39830 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129148 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120351 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124914 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127975 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152745 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150947 просмотра

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Часть столичного комплекса "Арена Сити" выставили на аукцион

Часть столичного комплекса "Арена Сити" выставили на аукцион

Киев  •  УНН

 • 72440 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Вчера, 27 августа торгово-офисный центр “Арена Сити”, в Киеве, который имеет площадь 976,3 квадратных метра — выставили на аукцион. Начальная цена лота установлена — 65 млн гривен без ПДВ. Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов и, в частности, призвал бизнесменов принять участие в конкурсе, информирует УНН. Соответствующие данные также отражены на сайте Prozorro.Продажи.

На аукцион было выставлено нежилое помещение по адресу Киев, ул. Большая Васильковская 5 (помещение 16), общая площадь — 976,3 квадратных метра (3 этаж “Арена Сити”). Отмечается, что само помещение состоит из двух частей: офисная кабинетная (общая площадь 480 кв.м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв.м).

На сайте Prozorro.Продажи сообщается, что аукцион стартовал 27 августа в 16:57, предложения будут принимать до 20:00 29 сентября, аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Минимальный шаг повышения цены — 1% (650 тысяч гривен).

Председатель ГТС Максим Нефедов призвал бизнесменов принять участие в конкурсе.

“Может, кто из олигархов или просто бизнесменов хочет во вторник побаловать себя шопингом? То на ProZorro.Продажи для вас эксклюзивчик: пафосного столичная недвижимость — Арена Сити”, — написал Нефедов y Facebook.

Напомним, Маркарова объяснила важность разблокирования большой приватизации.

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